Ученые РФ составили карту самых пожароопасных участков в лесничестве вблизи Байкала

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) составили карту лесничества в районе Байкала, на которой выделили участки леса с наибольшей вероятностью возникновения пожара. Полученные данные лягут в основу геоинформационной системы для прогнозирования лесных пожаров в стране, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Ученые ТПУ на примере Гильбиринского лесничества в бассейне озера Байкал создали карту территории, на которой выделили участки леса, где вероятность возникновения пожара наиболее высока из-за лесорастительных условий самой территории. <...> Проект поддержан Российским фондом фундаментальных исследований. Завершить исследования по этому проекту ученые планируют к 2021 году. Следующим этапом станет практическая реализация геоинформационной системы", - говорится в сообщении.

Прогнозирование лесных пожаров позволяет снизить затраты на тушение больших очагов возгорания, а также минимизировать ущерб для людей и экосистем. Однако для составления точных прогнозов необходимо учитывать ряд сложных факторов: особенности самой территории, метеорологические условия, активность человека, в том числе работу предприятий.

Ученые Томского политеха вместе с коллегами из российских вузов и институтов в настоящее время разрабатывают геоинформационную систему прогнозирования, которая будет учитывать все эти факторы. Ранее они разработали математические модели оценки влияния деятельности человека на лесную территорию. Следующим этапом в работе стало прогнозирование предрасположенности самой территории к возникновению пожара.

Этот фактор ученые исследовали на примере Гильбиринского лесничества. Оно имеет площадь около 270 кв. км и расположено между Байкалом и Улан-Удэ, в природоохранной зоне, которая имеет важное значение для всей планеты, но каждое лето страдает от лесных пожаров. Для этого они использовали снимки со спутника Landsat-8, выделили однородные участки и классифицировали их. В итоге на карте самые опасные участки были выделены красным, наименее опасные - синим.

"В итоге мы отфильтровали сначала дороги - там нет лесного горючего материала, затем болота, водные объекты, дальше молодой лес, и остался старый сухой лес. Это самый опасный участок по характеристикам. Причем именно хвойный лес, не лиственный. Это связано с физическими характеристиками лесного горючего материала", - пояснил руководитель проекта, доцент Научно-образовательного центра И. Н. Бутакова ТПУ Николай Барановский, слова которого приводятся в сообщении.