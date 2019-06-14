Власти регионов Западной Сибири не ожидают снижения урожая зерновых из-за дождливой весны

ТАСС, 14 июня. Сильные дожди в конце весны и в начале лета в Западной Сибири создали определенные трудности при проведении посевной, но непогода не скажется на урожае зерновых, сообщили ТАСС представителей властей регионов.

Аномально холодная и дождливая погода весной 2018 года стала причиной задержки в проведении посевной кампании в сибирских регионах, в семи из них был введен режим ЧС. В результате сибирские аграрии собрали урожай в 14,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, тогда как в 2017 году было собрано почти 16 млн тонн зерна.

"В последнюю декаду мая и первую декада июня в некоторых районах Омской области выпало до 7 норм осадков, сейчас подтоплены примерно 50 тыс. га площадей. Но все основные культуры посеяны на 100% - это пшеница, ячмень, овес и масличные культуры. Так что на урожае это не должно сказаться", - сказал министр сельского хозяйства Омской области Валентин Дрофа.

По словам заместителя губернатора Кузбасса по АПК Алексея Харитонова, в Кемеровской области посевная кампания была проведена в благоприятных погодных условиях. "У нас май стоял без дождей, это позволило в благоприятные сроки завершить сев, и те дожди, которые прошли в третьей декаде мая, уже принесут пользу посевам <…> [Всего] на сегодняшний день яровыми культурами засеяно 669 тыс. га - это 101% от плана, из них зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 493 тыс. га - чуть больше 100%", - сказал Харитонов.

Ситуация в других регионах

В Новосибирской области посевная близится к завершению. "Яровые и зерновые культуры размещены на площади 1 млн 863 тыс. га - это свыше 98% от запланированного <…> С учетом озимых хлебов мы в этом году зерновых будем иметь больше, чем было посеяно в предыдущий год", - сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

На Алтае основные культуры были посеяны в мае. "Но так как у нас большую долю занимает гречиха, а она как раз боится неустойчивой погоды, то ее мы сеем до 10 июня примерно. Может быть, кто-то сейчас дополнительные площади гречихи решил добавить, но основной объем посева мы уже выполнили, сейчас в регионе тепло, заморозков не было", - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Сибирский федеральный округ является одним из ведущих сельскохозяйственных макрорегионов России. Крупнейшие производители зерна в СФО - Алтайский край и Омская область, которые в 2018 году вырастили 8,5 млн тонн зерновых.

В 2019 году площадь посевных площадей в Сибири, по прогнозам, вырастет на 532 тыс. га и составит более 14,6 млн га.