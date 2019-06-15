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Власти Кузбасса пообещали переселить людей из района подземных пожаров в Киселевске

Глава региона Сергей Цивилев сообщил, что уже началась подготовка документов для переселения жителей

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Власти Кемеровской области обещают решить вопрос с расселением жителей города Киселевска из района заброшенных горных выработок местной шахты, где с конца мая возникают подземные пожары. Об этом губернатор региона Сергей Цивилев написал в субботу на своей официальной странице "ВКонтакте".

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В субботу Цивилев посетил Киселевск и встретился с горожанами, которые больше двух недель жалуются местным властям на задымление и тлеющие подземные выработки.

"Приехал сегодня в Киселевск, вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идет дым. Людей с этой территории надо переселять, это 71 дом. Пошаговый план действий обсудили с жителями, они поддержали, встретимся здесь в начале августа снова, уже сейчас начинаем готовить документы для переселения", - написал губернатор.

Главе города он поручил создать специальную комиссию из представителей социальных служб, которые должны проработать с жителями правовые вопросы с недвижимостью и помочь в оформлении необходимых документов. Параллельно Цивилев потребовал от местных властей обеспечить безопасность в зоне подземных пожаров и не допустить травмирования людей. Ранее местный житель получил ожоги, когда вошел в опасную зону, по факту происшествия проводится проверка.

В этом году в Киселевске, где живут более 95 тыс. человек, обострились сразу несколько экологических проблем, связанных с добычей угля. В частности, минувшей зимой горожане страдали от оседания большого количества угольной пыли.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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