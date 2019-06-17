Омский суд приговорил к условному сроку директора компании, оставившего без жилья 13 сирот

ОМСК, 17 июня. /ТАСС/. Директор омской строительной компании приговорен к 2,5 года лишения свободы условно за растрату более 1,7 млн рублей, выделенных на строительство жилья для детей-сирот, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Из-за действий осужденного не был построен многоквартирный жилом, где должны были поселиться 13 выпускников детских домов. Ранее Счетная палата РФ сообщила, что Омская область за пять лет более чем в два раза снизила количество квартир, ежегодно предоставляемых детям-сиротам, нуждающимся в жилье. По оценке аудиторов, период ожидания своего жилья для них составляет более 25 лет.

"В Омске вынесен приговор руководителю строительной организации по обвинению в растрате бюджетных средств на строительство специализированного жилья, суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев", - сказали в пресс-службе.

В суде установили, что директор компании "СтройАльянс" растратил более 1,7 млн рублей, которые получил в виде аванса от казенного учреждения "Омскоблстройзаказчик" за продажу 13 жилых помещений для детей-сирот в строящемся многоквартирном доме в поселке Черлак.

Представитель прокуратуры пояснил ТАСС, что дом так и не был сдан в эксплуатацию, так как строительные работы велись с нарушениями. "Госзаказчик заявил гражданский иск о возмещении ущерба от преступных действий осужденного, так как авансовые денежные средства в размере более 11 млн рублей, затраченные на строительство, не были возвращены", - сказал он.