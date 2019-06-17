Новосибирск и Татарстан создадут программу совместных исследований на синхротроне "СКИФ"

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Новосибирская область и Республика Татарстан в 2019-2020 годах разработают совместную программу синхротронных исследований в Центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), входящий в нацпроект "Наука". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ЦКП "СКИФ".

"В рамках соглашения о сотрудничестве двух регионов запланирована проработка программы совместных перспективных исследований в ЦКП "СКИФ", а также совместная исследовательская работа на базе Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН)", - цитирует пресс-служба руководителя проектного офиса ЦКП "СКИФ" Якова Ракшуна.

Разработка программы исследований ЦКП "СКИФ" запланирована на 2019-2020 годы. В соглашении предусмотрено участие Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, Минпромторга региона, а также Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики Татарстан и промышленных предприятий республики.

По данным пресс-службы ЦКП "СКИФ", соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2019-2021 годы подписали 9 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Регионы планируют совместную работу в нескольких сферах, в том числе, в области инвестиций, господдержки малого и среднего бизнеса, исследований в интересах нефтяной отрасли, подготовки кадров для Республики, развитии судоходства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе проектного офиса ЦКП "СКИФ", сейчас прорабатываются условия сотрудничества со Швецией (источник синхротронного излучения MAX IV) и Казахстаном.

Национальный проект "Наука" предполагает к 2024 году создание установок класса "мегасайенс", в том числе "Сибирского кольцевого источника фотонов" в новосибирском Академгородке. Решение о строительстве синхротрона поддержал в феврале 2018 года на совете по науке и образованию президент России Владимир Путин. ЦКП "СКИФ" - это центр коллективного пользования, который будет включать в себя не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 2024 год, ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 млрд рублей.