Регионы Сибири оказались на последних строчках национального экологического рейтинга

ТАСС, 17 июня. Несколько регионов Сибири оказались на последних строчках национального экологического рейтинга, опубликованного общероссийской общественной организацией "Зеленый патруль" в начале июня. Лидерами рейтинга стали Тамбовская область, Алтайский край и республика Алтай, а Иркутская область, Красноярский и Забайкальский края заняли места в последней десятке. Позиции других сибирских регионов - Кузбасса (42 место), Бурятии (74 место) и Омской области (75 место) также говорят о том, что в регионах есть требующие решения экологические проблемы.

"Зеленый патруль" составляет экологические рейтинги российских регионов с 2008 года, четыре раза в год: зимой, весной, летом и осенью - по итогам каждого сезона.

Как рассказал ТАСС директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов, экология в регионах оценивается по 21-му критерию. При формировании рейтинга также берутся в расчет публикации СМИ, обращения граждан, данные надзорных органов, волонтеров и региональных властей, касающиеся экологических проблем в регионе.

По словам Пукалова, несколько сибирских регионов уже не первый год находятся на последних строчках рейтинга, при этом общественники не отмечают у них положительной динамики по решению экологических проблем.

"Красноярский край, Иркутская область и Республика Бурятия - это одни из худших регионов, [которые] не показывают положительной динамики. Дело не только в объемах выбросов, но и в том, насколько ситуация улучшается, ухудшается, модернизируются ли производства, вкладывает ли бизнес деньги в экологичность", - сказал он.

Проблемы Байкала

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, основными источниками загрязнения воздуха населенных пунктов в регионе являются выбросы предприятий теплоэнергетики, переработки нефти, цветной металлургии, химической и нефтехимической, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, легкой и пищевой промышленности, а также автотранспорт. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе фиксируются в Иркутске, Братске, Ангарске, Шелехове, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Байкальске, Вихоревке.

Иркутская область находится на 83-й из 85 строчек рейтинга, ниже только Свердловская и Челябинская области. Как пояснили в "Зеленом патруле", такие низкие позиции в рейтинге связаны, в первую очередь, с промедлением в реализации природоохранных мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал".

"В Иркутской области позитивной динамики ни по Братску, ни по Шелехову, ни по Черемхово, ни по Ангарску мы не видим, проблема промышленного загрязнения остается острой. Но главное для Иркутской области - это, конечно, "пробуксовка" ФЦП "Охрана озера Байкал". В Байкальске до сих пор не решен вопрос со шламонакопителями (в которых хранятся отходы Байкальского ЦБК - прим. ТАСС), несмотря на то, что средства были выделены", - прокомментировал результаты рейтинга Пукалов.

По его словам, негативно на экологии Иркутской области и Бурятии также сказывается проблема со строительством новых очистных сооружений на Байкале. Однако, по мнению общественного активиста Надежды Николаевой, которая много лет занимается проведением субботников на берегах Байкала, не следует однозначно заявлять о том, что Иркутская область - один из самых загрязненных регионов.

"Если брать промышленные выбросы в городах, то, возможно, да, [наш регион один из самых загрязненных]. Но что касается всей Иркутской области, а я много поездила по всему региону, то есть районы с нормальной экологической обстановкой. И даже на Байкале сравнительно чисто. По факту на Байкале ситуация более или менее нормальная. Антропогенная нагрузка, конечно, большая, и последствия этого видны, но там, например, чистый и свежий воздух", - сказала Николаева ТАСС.

"Черное небо" Красноярска

Красноярск в последние годы испытывает серьезные проблемы с качеством атмосферного воздуха из-за работы промышленных предприятий. По данным госдоклада о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае, общий объем вредных выбросов в Красноярске составляет более 190 тыс. тонн в год. В безветренную погоду в воздухе города, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. В такие дни в Красноярске вводится режим неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловий, известный как режим "черного неба".

По сравнению с результатами зимнего рейтинга Красноярский край опустился ниже еще на одну строчку и занял 80-е место. По данным составителей рейтинга, значительное количество жалоб жителей на экологию поступают с южных территорий края - из Красноярска, Канска, Ачинска, которые и страдают из-за скопления в воздухе вредных веществ.

"В самом Красноярске большое количество нелегальных источников угольной генерации, неучтенных маленьких котельных, они ложатся облаком на Красноярск, особенно в дни НМУ (неблагоприятных метеоусловий - прим. ТАСС), и это становится для города, расположенного в низине, острой проблемой. Но при этом на севере края, в Норильске, идет резкое снижение выбросов. Это связано с закрытием никелевого завода, установкой очистительных систем на медном заводе, а эти два завода наиболее влияли на экологию в Норильске", - рассказал Пукалов.

Красноярск, а также еще пять сибирский городов - Норильск, Омск, Чита, Братск и Новокузнецк - отмечены в национальном проекте "Экология" как города с наименее благоприятным состоянием атмосферы. По федеральному проекту "Чистый воздух" к 2025 году совокупный объем вредных выбросов в атмосферный воздух в них должен снизиться более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. На реализацию экологических программ территории получают федеральное финансирование. Свои экологические программы должны согласовать и утвердить и местные предприятия, которые загрязняют промышленными выбросами воздух в городах.

Во главе угля

Кузбасс, где добывается 60% российского угля, расположился почти в середине рейтинга регионов - на 42-й строчке. Это, по мнению составителей, не до конца отражает фактическое положение дел в экологической сфере области, так как на результаты рейтинга оказывает влияние данные мониторинга федеральных и региональных СМИ. "Многие годы негативная информация [об экологии] практически не просачивалась из региона. Это был регион, в котором формально ничего не происходило. Хотя то, что мы видели из жалоб жителей, - ситуация там близка к красноярской. Поэтому регион постепенно опускается в рейтинге и, наверное, продолжит это делать, если не будет никаких кардинальных изменений к лучшему", - рассказал о Кузбассе Пукалов.

Экологические проблемы, связанные с угледобывающей отраслью, в последнее время обострились сразу в нескольких городах Кузбасса. Так, в шахтерском городе Киселевске, где проживают более 95 тыс. человек, с конца мая 2019 года возникают подземные пожары на месте заброшенных угольных выработок. В Мысках в реку Большой Кийзас с отвала угольного разреза сошел оползень, перекрыв русло, на месте уже почти неделю работает областной оперативный штаб. Кроме того, минувшей зимой жители нескольких шахтерских городов жаловались на проблемы с черным снегом, на котором оседает много угольной пыли.

Власти региона неоднократно заявляли о своей готовности решать проблемы угольной отрасли. Для этого в Кузбассе разработан собственный региональный экологический стандарт, согласно которому угольщики будут принимать дополнительные меры по снижению загрязнения окружающей среды.

"За счет применения ряда требований экологического стандарта планируется снижение выбросов в атмосферу в два раза, восстановление нарушенных земель, очистка шахтных вод, ликвидация накопленного экологического ущерба, переработка промышленных отходов. Ожидается, что в рамках реализованных предприятиями и муниципалитетами проектов увеличится объем рекультивированных земель", - пояснили ТАСС в правительстве Кузбасса.

Однако, по мнению местных властей, кроме собственных экологических стандартов, которые угольщики могут поддержать на добровольных началах, помочь может и изменение законодательства. В частности, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев неоднократно говорил о необходимости учитывать мнение региона при выделении участков недр под добычу, а также ужесточить наказание за незаконную добычу угля. Соответствующие предложения по усовершенствованию законодательства в сфере угледобычи Цивилев озвучил в марте в ходе круглого стола "Законодательное обеспечение угольной отрасли" комитета Госдумы по энергетике.

"Очень важно, чтобы законодательные инициативы Кузбасса по изменению норм технологического регулирования, полученные в ходе стратегической экологической оценки, были поддержаны на федеральном законодательном уровне", - сообщили в региональном правительстве.

О рейтинге

"Зеленый патруль" - общественная организация, основанная в 2006 году. Ее специалисты проводят экологические экспертизы, исследования и экспедиции. "Зеленый патруль" ведет совместную работу с Общероссийским народным фронтом. Экологический рейтинг регионов публикуется четыре раза в год, начиная с 2008 года. Он составляется в соответствии с рядом критериев, учитывая состояние окружающей среды в каждом регионе, проведение экологических мероприятий, ответы контролирующих органов на жалобы и обращения граждан по вопросам экологии.