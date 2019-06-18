В Республике Алтай заключили основной объем контрактов на ремонт дорог по нацпроекту

ГОРНО-АЛТАЙСК, 18 июня. /ТАСС/. Власти Республики Алтай заключили основной объем государственных и муниципальных контрактов на ремонт дорог в 2019 году по профильному национальному проекту, говорится сегодня на сайте регионального правительства. Девять подрядных организаций приступили к работе на своих участках.

"В Республике Алтай продолжаются работы в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На сегодняшний день заключено 16 из 18 государственных и муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог протяженностью более 50 км, девять подрядчиков приступили к работе на своих участках", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы начались на дорогах Турочак - граница Кемеровской области и Узнезя - Бешпельтир, подъезде к селу Платово и на дороге до села Подгорное, на участке трассы Бийск - Турочак - Верх-Бийск. Также отремонтируют два участка автодороги Паспаул - Каракокша - Красносельск в Чойском районе и часть трассы по направлению Шебалино - Дьектиек в Шебалинском районе. Первые ремонтные работы также начались в границах Горно-Алтайской агломерации.

Всего в 2019 году в республике в рамках нацпроекта предстоит отремонтировать более 60 км дорог. Это 15 объектов местного значения Горно-Алтайской агломерации и 11 объектов регионального значения. По нацпроекту региону на эти цели предусмотрено 690 млн рублей.