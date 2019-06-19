Фестиваль авторской песни впервые пройдет в Новосибирской области 27-30 июня

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Первый фестиваль авторской песни "Станция Сибирь" пройдет в Новосибирске 27-30 июня 2019 года. Организаторы рассчитывают собрать 10-15 тыс. гостей, в том числе из других регионов России, сообщил журналистам в среду председатель правления автономной некоммерческой организации "Станция Сибирь" Сергей Гребнев.

"Приезжают к нам Хабаровск, Иркутск, Ангарск, Красноярск, Томск, Алтай и так далее. Причем они приезжают клубами, отдельными солистами. <...> Ждем 10-15 тыс. человек" - сказал Гребнев, отметив, что также к участию приглашены музыканты из ближнего зарубежья, к примеру, Казахстана, Киргизии.

Начнется фестиваль 27 июня с большого бардовского концерта в Государственном концертном зале имени А. Каца Новосибирской государственной филармонии, где выступят Александр Городницкий, Евгений Быков, Григорий Данской, Юрий Лорес и другие.

28 июня будет развернут фестивальный городок в парке "У моря Обского" в Новосибирском академгородке. Как отметил министр культуры региона Игорь Решетников, фестиваль планировался как семейный - с площадками для детей, чтобы разрушить стереотип о том, что "фестиваль авторской песни - это только песни у костра".

В течение фестивальных дней запланированы концерты, спортивно-развлекательная программа, театрализованный водно-спортивный праздник. Завершится смотр 30 июня экологической акцией "Чистый берег" и блиц-концертом "На ход ноги".