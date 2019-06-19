Около 2,5 млрд рублей планируют вложить в инфраструктуру промпарка под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Управляющая компания "Сибирский научно-производственный технопарк" планирует организовать в районе города Бердск под Новосибирском промышленный парк с развитой инфраструктурой стоимостью 2,5 млрд рублей для предприятий-переработчиков сельхозпродукции. Об этом в среду на заседании совета по инвестициям региона сообщил генеральный директор управляющей компании Константин Зайцев.

"Якорным резидентом индустриального парка будет завод по глубокой переработке зерна производственной мощностью 125 тыс. тонн в год. Планируемые инвестиции - 11 млрд рублей. Также у нас подписаны семь соглашений с потенциальными резидентами. Объем инвестиций на объекты инфраструктуры по индустриальному парку планируется 2,5 млрд рублей", - сказал Зайцев.

По его словам, речь идет о таких потенциальных инвесторах, как компания "Аквастрой ТЭК" - центр по хранению и обработке данных, ООО "АПК" - завод по производству кормов и "Евразия" - складской комплекс по хранению сельскохозяйственной продукции. Окончание строительства и запуск инфраструктурных объектов запланированы на декабрь 2021 года.

Он добавил, что управляющая компания на первом этапе реализации проекта планирует вложить только около 50 млн рублей собственных средств.

Совет пришел к выводу, что проект важен для Новосибирской области, поскольку регион находится в поиске технологий и инвесторов, готовых вкладывать в глубокую переработку зерна. Однако в поддержке проекту на данном этапе было отказано из-за невысокой степени готовности, в том числе в части финансирования.

"Направление глубокой переработки зерна - это ключевое направление для развития территории вокруг Бердска. На сегодняшний день я не вижу высокой готовности этого проекта для принятия решения о поддержке [проекта] на инвестсовете, но подтверждаю крайнюю заинтересованность и готовность лично участвовать в переговорах с названными вами инвесторами", - сказал губернатор Андрей Травников.