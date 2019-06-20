Арбитраж признал банкротом Иткульский спиртзавод в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Алтайского края в четверг признал банкротом Иткульский спиртзавод. На предприятии введена процедура наблюдения, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

ОАО "Иткульский спиртзавод" 15 мая обратилось в арбитражный суд региона с заявлением о признании его банкротом, работа завода приостановлена. Сложная финансовая ситуация на предприятии возникла из-за банкротства компании "Кристалл-Лефортово", в состав которой входит спиртзавод: Промсвязьбанк арестовал его расчетные счета, остановив операционную деятельность предприятия, так как Иткульский спиртзавод является поручителем по кредитному договору. По данным администрации региона, задолженность предприятия составляет 134 млн рублей.

"Сегодня [в отношении должника] введена процедура наблюдения сроком до 12 декабря 2019 года, назначен временный управляющий", - сказали в пресс-службе.

В конце мая председатель комитета по правовой политике Алтайского краевого заксобрания Андрей Осипов сообщал, что дистрибьютор алкоголя Marussia Beverages рассматривается в качестве потенциального инвестора или покупателя проблемного Иткульского спиртзавода. Депутат отмечал, что "реальные затраты только на возобновление производства исчисляются сотнями миллионов рублей".

Ранее сообщалось, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министрам экономики, промышленности, финансов и начальнику управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям изучить вопрос о возможности выкупа имущественного комплекса Иткульского спиртзавода алтайским бизнесом или в собственность края. Власти неоднократно отмечали необходимость сохранить рабочие места для 400 сотрудников завода, а также - сохранить доходы краевого бюджета от работы предприятия, составляющие порядка 2-2,5 млрд рублей в год.