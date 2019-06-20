Омский оператор по ТКО не обнаружил свалку, которую показали президенту

Житель частного сектора в Кировском округе Омска Роман Дмитриев задал вопрос о росте тарифов на вывоз мусора. По его словам, тариф значительно вырос, однако, объем и качество услуг не изменились. Президент поручил Федеральной антимонопольной службе обратить внимание на ситуацию.

ОМСК, 20 июня. /ТАСС/. Омский региональный оператор по обращению с ТКО ООО "Магнит" не обнаружил свалку, которая была показана президенту РФ во время "Прямой линии с Владимиром Путиным". По отзывам местных жителей, проблем с вывозом мусора из этого жилого сектора не возникало, сообщили журналистам в пресс-службе ООО "Магнит" (региональный оператор по обращению с ТКО).

"Что касается свалки, которую продемонстрировал Роман Дмитриев, то на записи видно, что это по сути незаконно сваленные кем-то в кучу отходы - стихийная мини свалка. В настоящее время по адресу, указанному омичом, царит идеальный порядок, и, по отзывам местных жителей, проблем с вывозом мусора из их жилого сектора не возникало", - сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, в настоящее время в городе действительно не хватает площадок для сбора мусора. От необходимого количества их имеется чуть более 50%. Идет строительство контейнерных площадок за счет средств регионального бюджета. Кроме того, оператор за свой счет закупил около 7 тысяч контейнеров.

"К концу лета, когда будут построены и организованы контейнерные площадки повсеместно жители частного сектора и сельских районов области смогут почувствовать и увидеть первые результаты мусорной реформы", - сообщили в пресс-службе.

В мэрии Омска сообщили, что сложная ситуация с вывозом мусора наблюдается во многих микрорайонах города. "Ситуация действительно складывается непростая. А если говорить прямо - напряженная. Не во всем мы находим общий язык с региональным оператором ООО "Магнит". Ежедневно проводятся окружные штабы. Работает общественный контроль", - цитирует пресс-служба мэра Омска Оксану Фадину. Власти региона оперативно предоставить комментарий не смогли.

О реформе

Реформа по обращению с ТКО стартовала в Омской области 1 апреля, при этом регоператор до сих пор не получил лицензию. Ранее Росприроднадзор негативно оценил процесс перехода региона на новую схему обращения с отходами, а многие жители Омска отметили, что во дворах многоквартирных домов стали появляться стихийные свалки. Также, по мнению представителей местных общественных организаций, тариф на вывоз ТКО необоснованно вырос в Омске после старта реформы: более чем в три раза - с 43,5 до 133,21 рублей.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в рамках которой ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.