Омский оператор по ТКО не обнаружил свалку, которую показали президенту

ОМСК, 20 июня. /ТАСС/. Омский региональный оператор по обращению с ТКО ООО "Магнит" не обнаружил свалку, которая была показана президенту РФ во время "Прямой линии с Владимиром Путиным". По отзывам местных жителей, проблем с вывозом мусора из этого жилого сектора не возникало, сообщили журналистам в пресс-службе ООО "Магнит" (региональный оператор по обращению с ТКО).
Житель частного сектора в Кировском округе Омска Роман Дмитриев задал вопрос о росте тарифов на вывоз мусора. По его словам, тариф значительно вырос, однако, объем и качество услуг не изменились. Президент поручил Федеральной антимонопольной службе обратить внимание на ситуацию.
"Что касается свалки, которую продемонстрировал Роман Дмитриев, то на записи видно, что это по сути незаконно сваленные кем-то в кучу отходы - стихийная мини свалка. В настоящее время по адресу, указанному омичом, царит идеальный порядок, и, по отзывам местных жителей, проблем с вывозом мусора из их жилого сектора не возникало", - сообщили в пресс-службе.
По информации пресс-службы, в настоящее время в городе действительно не хватает площадок для сбора мусора. От необходимого количества их имеется чуть более 50%. Идет строительство контейнерных площадок за счет средств регионального бюджета. Кроме того, оператор за свой счет закупил около 7 тысяч контейнеров.
"К концу лета, когда будут построены и организованы контейнерные площадки повсеместно жители частного сектора и сельских районов области смогут почувствовать и увидеть первые результаты мусорной реформы", - сообщили в пресс-службе.
В мэрии Омска сообщили, что сложная ситуация с вывозом мусора наблюдается во многих микрорайонах города. "Ситуация действительно складывается непростая. А если говорить прямо - напряженная. Не во всем мы находим общий язык с региональным оператором ООО "Магнит". Ежедневно проводятся окружные штабы. Работает общественный контроль", - цитирует пресс-служба мэра Омска Оксану Фадину. Власти региона оперативно предоставить комментарий не смогли.
О реформе
Реформа по обращению с ТКО стартовала в Омской области 1 апреля, при этом регоператор до сих пор не получил лицензию. Ранее Росприроднадзор негативно оценил процесс перехода региона на новую схему обращения с отходами, а многие жители Омска отметили, что во дворах многоквартирных домов стали появляться стихийные свалки. Также, по мнению представителей местных общественных организаций, тариф на вывоз ТКО необоснованно вырос в Омске после старта реформы: более чем в три раза - с 43,5 до 133,21 рублей.
С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в рамках которой ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.