В Республике Алтай будут организованы внутрирегиональные авиаперевозки

ГОРНО-АЛТАЙСК, 20 июня. /ТАСС/. Власти Республики Алтай планируют организовать внутрирегиональные авиаперевозки, которые повысят туристическую привлекательность региона и позволят жителям отдаленных территорий быстрее добираться до Горно-Алтайска. Об этом сообщил в четверг ТАСС врио главы республики Олег Хорохордин.

В четверг во время прямой линии с Владимиром Путиным работники аэропорта Горно-Алтайска рассказали президенту о росте пассажиропотока, повышении интереса у туристов к Республике Алтай и появлении новых межрегиональных авиарейсов. Однако они отметили, что цены на билеты при этом остаются высокими.

"Мы всерьез задумываемся о запуске рейсов внутри республики, в частности в райцентры Усть-Кокса и Кош-Агач. Там есть взлетно-посадочные полосы, которые, конечно, требуют реконструкции, но это серьезная база для развития. Рейсы в эти села позволят не только повысить туристическую привлекательность отдаленных районов, но и позволят их жителям добираться [до регионального центра] вместо автомобильных пяти-девяти часов за полчаса или час на самолете", - сказал Хорохордин.

Он также сообщил, что 16 июля авиакомпания "Победа" начнет выполнять рейсы из Горно-Алтайска в Москву и станет вторым авиаперевозчиком на этом направлении. "Победа" составит конкуренцию S7, что в перспективе позволит снизить цены на авиабилеты.