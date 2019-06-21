В Новосибирской области осудили мужчину, по вине которого погибли пятеро детей

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Искитимский районный суд Новосибирской области приговорил к 3 годам и 2 месяцам колонии мужчину, по вине которого при пожаре погибли пять его детей. Об этом говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Пожар произошел в декабре 2017 года в поселке Степной Новосибирской области. В результате погибли пять детей в возрасте от полутора до семи лет. Их отец, Владимир Перфильев, и его сожительница были госпитализированы с ожогами. Еще один ребенок из этой семьи - 11 летний мальчик - выжил, поскольку ночевал у родственников. В отношении Перфильева были возбуждены два уголовных дела по статьям УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности" и "Истязание".

"Приговором Искитимского районного суда мужчина приговорен к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что Перфильев самовольно подключился к электричеству после того, как оно было отключено за долги. Из-за большой нагрузки на электросети в доме произошло короткое замыкание, которое и стало причиной пожара. Кроме того, установлено, что Перфильев систематически избивал детей. По информации Искитимского районного суда, подсудимому также вменялась статья 156 УК РФ - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".