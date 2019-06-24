Четыре новых случая менингококковой инфекции зарегистрировали в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Четыре новых случая заболевания менингококковой инфекцией зарегистрировано в Новосибирске, где в начале месяца произошла вспышка данного заболевания. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в региональной администрации министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

На территории региона в начале месяца произошла вспышка менингококковой инфекции. В стационары попали 25 человек, в Новосибирск на специальную комиссию приезжали специалисты федерального управления Роспотребнадзора.

"За неделю зарегистрировано четыре новых случая", - сказал Хальзов.

К настоящему времени вакцинацию от инфекции прошли 8 тыс. человек, проводится профилактика очага менингококковой инфекции.

Менингококковая инфекция - это острое бактериальное инфекционное заболевание, вызываемое менингококком. Передача возбудителя осуществляется воздушно-капельным путем от инфицированного лица при тесном контакте.