Расходы бюджета Новосибирской области на 2019 год увеличены на 2 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Депутаты Новосибирской области приняли изменения в бюджет на 2019 год и увеличили расходы региона на 2 млрд рублей. Порядка 800 млн планируется направить на развитие сфер образования и здравоохранения - создание новых мест в школах и детских садах, покупку санитарного транспорта.

"Основные изменения касаются суммы почти в 2 млрд рублей. Здесь, в основном, покрытие межбюджетных расходов, поддержка муниципалитетов, завершение строительства ряда очень важных объектов - образовательных, спортивных, объектов здравоохранения", - сказал журналистам председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов.

Таким образом, расходы региона в 2019 году запланированы на уровне почти 168 млрд, доходы - около 160 млрд.

Как сообщил на сессии министр финансов и налоговой политики области Виталий Голубенко, дополнительные средства будут направлены на приобретение вакцин и других препаратов - 146 млн рублей, оказание медпомощи при социально значимых заболеваниях - 106 млн, помощь гражданам без ОМС - 81,9 млн, закупку санитарного транспорта. В сфере образования дополнительные средства планируется выделить на создание новых мест в образовательных организациях, оснащение перепрофилируемых помещений в детских садах и школах.

Также принятые поправки учитывают финансирование строительства спортивных объектов в Колыванском и Тогучинском районах, транспортной инфраструктуры возле строящихся спортивных объектов в Новосибирске - ледовой арены и волейбольного центра. Кроме того, определены средства на развитие сфера ЖКХ - порядка 30 млн рублей дополнительно направлено на газификацию Венгеровского района, 25 млн - Каргатского.