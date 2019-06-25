В Прибайкалье оспаривают получение нового подряда компанией, ранее сорвавшей замену лифтов

ИРКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области подала в суд иск об отмене результатов аукциона по выбору подрядчика на ремонт лифтов в домах города Усть-Илимска в связи с тем, что его выиграла компания "Звезда", сорвавшая в 2018 году программу замены лифтов в Ангарске. Об этом сообщается во вторник на сайте региональной прокуратуры.

"В Арбитражный суд Иркутской области направлено исковое заявление о признании недействительным проведенного в мае 2019 года Фондом капитального ремонта электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по ремонту (замене) лифтового оборудования в многоквартирных домах города Усть-Илимска и заключенного по его результатам договора с ООО "Звезда", - говорится в сообщении.

Еще один иск прокуратура подала в Кировский районный суд Иркутска к региональному министерству по регулированию контрактной системы с требованием исключить "Звезду" из реестра квалифицированных подрядных организаций. В сообщении отмечается, что ранее прокуратура в досудебном порядке требовала исключить компанию из реестра, однако этого не было сделано.

Как сообщается на сайте гордумы Усть-Илимска, "Звезда" выиграла контракт на 119 млн рублей, в соответствии с которым должна отремонтировать 51 лифт в 17-ти многоквартирных домах города. В прокуратуру области с просьбой провести проверку законности состоявшегося аукциона обратились депутаты усть-илимской городской думы.

В феврале 2019 года на сессии Законодательного собрания депутат Георгий Любенков заявил, что компания "Звезда", которая должна была к ноябрю 2018 года заменить в Ангарске 105 лифтов, на начало февраля 2019 года заменила только 41. Представители компании 6 марта заявили об исполнении контракта в полном объеме, признав, что нарушили сроки. Директор Фонда многоквартирных домов Иркутской области Константин Рассолов тогда объяснил срыв программы нехваткой специалистов и неготовностью подрядчика к своевременному выполнению большого объема работы.