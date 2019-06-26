В Иркутской области перевернулся грузовик с рабочими

ИРКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро пострадали в среду в результате опрокидывания грузовика с рабочими на технологической дороге в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"Утром в среду грузовой автомобиль "Урал", как предварительно установлено, из-за технической неисправности потерял управление на спуске и опрокинулся. Это произошло на технологической дороге в 350 км от Бодайбо. Погиб 43-летний пассажир, еще пять человек пострадали, из них двое получили тяжелые травмы, трое - ушибы и ссадины. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Организация, которой принадлежит машина, отправила туда вертолет с медиками на борту, так как местность удаленная", - сказали в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что люди, находившиеся в грузовике, являются работниками одной из золотодобывающих компаний.

Бодайбинский район находится на севере Иркутской области, основной его экономики является добыча золота.