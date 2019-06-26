Против жителя Томска возбудили дело о контрабанде из Европы ингредиентов для наркотиков

ТОМСК, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ и таможни Томской области задержали посылку с килограммом прекурсора (сырья для изготовления) наркотического вещества, что квалифицируется как контрабанда в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе томской таможни.

"Свыше одного килограмма прекурсора наркотического вещества пытались незаконно доставить посылкой из Словении в Томск. Контрабанда пресечена УФСБ России по Томской области и Томской таможней... Заказанное в Словении жителем Томска вещество было изъято при получении международного почтового отправления и направлено на экспертизу. Физико-химический анализ установил, что вещество содержит в своем составе 1-фенил-2-нитропропен в концентрации более 15%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прекурсоры наркотических и психотропных средств - это ингредиенты для создания наркотиков. Надзор за их оборотом - одно из направлений борьбы с производством наркотиков. Так, оборот 1-фенил-2-нитропропена в концентрации более 15% запрещен в РФ, а масса данного вещества более 1 килограмма считается особо крупным размером. Какие наркотики и в каком объеме можно изготовить из данного прекурсора, не поясняется.

Отмечается, что в отношении томича, который, по версии следствия, заказал сырье, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или пожизненным лишением свободы.