В Новосибирске полиция изъяла более 23 кг синтетических наркотиков

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Полиция задержала четырех жителей Новосибирска, подозреваемых в изготовлении и распространении наркотиков, изъято более 23 кг наркотических средств, сообщается в среду на сайте регионального МВД.

"Пресечена деятельность группы, организовавшей производство и сбыт наркотических средств на территории Новосибирска. Общая масса изъятых наркотических средств составила почти 23 килограмма", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержаны двое мужчин и две женщины в возрасте от 27 до 49 лет. Трое из них уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

"36-летний житель Ленинского района осуществлял общее руководство деятельностью группы, приобретал и хранил прекурсоры, изготавливал наркотики, а также контролировал и распределял денежные средства от их сбыта. 31-летний житель Кировского района оказывал помощь в хранении и изготовлении наркотических средств, а женщины занимались распространением наркотиков контактным и бесконтактным способом", - уточняют в ведомстве.

Наркотики обнаружили в нескольких гаражах, где группа производила и хранила запрещенные вещества. Изъято наркотическое средство a-PVP общей массой более 23 кг, ингредиенты, прекурсоры и оборудование для производства наркотических средств.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо размере"). Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.