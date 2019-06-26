В отношении экс-руководителя управления ФНС Тувы возбудили дело о взятке в 15 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 26 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего руководителя управления ФНС Тувы за взятку в 15 млн рублей. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы СУ СК Тувы.

"В отношении бывшего руководителя УФНС России по Республике Тыва возбуждено уголовное дело в связи с наличием в ее действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, она обеспечила проведение выездной налоговой проверки горнодобывающего ООО "Лунсин", по результатам которой вынесено решение об отсутствии у компании обязанности уплатить налог на прибыль за 2017 год в сумме свыше 690 млн рублей, что не соответствовало действительности. За это заместитель гендиректора "Лунсин" обеспечил перечисление взятки в виде денег в размере более 15 млн рублей разными частями на счет указанной ему юридической фирмы. В дальнейшем эти средства были переданы руководителю управления двумя посредниками.

В СК добавили, что в отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело в связи с наличием в его действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу лично или через посредника, в особо крупном размере"). В отношении двух посредников во взяточничестве возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере").

Сейчас по указанным уголовным делам осуществляются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.