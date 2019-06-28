Обвинение ходатайствует в суде об объединении двух дел о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 28 июня. /ТАСС/. Представитель прокуратуры в пятницу на заседании Заводского районного суда Кемерова заявил ходатайство об объединении двух уголовных дел о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово в единое судопроизводство, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Уголовное дело в отношении руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина стало вторым по счету по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня", которое уже передано на рассмотрение в суд. В начале мая в Заводском суде Кемерова начался процесс в отношении семи других фигурантов: начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" (устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ) Игоря Полозиненко и инженера компании Александра Никитина, сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, технического директора компании-собственника ТЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгия Соболева и гендиректора ККК Юлии Богдановой.

"Полагаю, что эти дела подлежат соединению в соответствии с УПК РФ", - сказал прокурор. Ходатайство он мотивировал тем, что совершение преступлений восьми фигурантами двух уголовных дел связано с наступлением одних и тех же последствий - смерти двух и более лиц. Кроме того, потерпевшими по двум уголовным делам являются одни и те же лица, в случае раздельного рассмотрения уголовных дел им придется дважды давать показания. Потерпевшие и защита обвиняемого Бурсина поддержали ходатайство.

Бурсину вменяется халатность, повлекшая смерть людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ), Антюшин - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), Генин - в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Судья предложил рассмотреть данное ходатайство об объединении двух уголовных дел 2 июля, когда назначена дата судебного заседания по первому уголовному делу в отношении семи обвиняемых.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.