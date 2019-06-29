Из бюджета Прибайкалья выделят деньги на восстановление соцобъектов в зоне паводка

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Деньги на восстановление социальных объектов в пострадавших от паводка районах Иркутской области будут выделены из регионального бюджета, сообщил в субботу спикер законодательного собрания Сергей Сокол на селекторном совещании с представителями подтопленных районов. Объем расходов будет зависеть от размера ущерба, который подсчитывается.

"Я прошу руководителей территорий детально оценить ущерб, нам нужно понимать объем средств, необходимых на восстановление. Мы готовы в самое ближайшее время, как только поступит информация из муниципалитетов, провести внеочередную сессию, чтобы выделить из бюджета средства, прежде всего на восстановление социальных объектов - детских садов, больниц и других", - сказал Сокол.

Он отметил, что паводковая ситуация в регионе будет ухудшаться. Как было заявлено на совещании, в Чунском и Куйтунском районах повышается уровень воды в реках и, по прогнозу, будет подниматься дальше.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на утро субботы, подтоплено 3,7 тыс. жилых домов с населением более 9 тыс. человек. Наводнение затронуло 31 населенный пункт в Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Чунском районах. В Тулунском районе погибли два человека - 86-летний мужчина и восьмилетний мальчик.