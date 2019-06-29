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В МЧС опровергли сообщение об угрозе подтопления в Куйтунском районе Иркутской области

Ранее представитель администрации Куйтунского района заявил, что на реке Ока произошел прорыв дамбы, и что в зоне паводка может оказаться 300 человек

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области опровергла информацию о прорыве дамбы и подтоплениях в Куйтунском районе, ранее в субботу озвученную на совещании в Иркутске, посвященном паводкам в регионе.

"Куйтунский район не находится в зоне паводка, там нормальная ситуация", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

Ранее представитель администрации Куйтунского района заявил на совещании, что на реке Ока, притоке Ангары, произошел прорыв дамбы. Он также сообщил, что уровень воды повышается и в ближайшее время в зоне паводка может оказаться 300 человек.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на утро субботы, подтоплено 3,7 тыс. жилых домов с населением более 9 тыс. человек. Наводнение затронуло 31 населенный пункт в Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Чунском районах. В Тулунском районе погибли два человека - 86-летний мужчина и восьмилетний мальчик.

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