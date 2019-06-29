Пожар на 25 га произошел в иркутском заказнике "Туколонь"

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Лесной пожар на площади 25 га зарегистрирован в субботу в заказнике "Туколонь" в Иркутской области, по делу о вырубках в котором в начале июня был арестован министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда. Сотрудники лесничества предполагают, что лес подожгли, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

"29 июня в 11:00 (06:00 мск) летчик-наблюдатель обнаружил лесной пожар на территории Карамского участкового лесничества в заказнике "Туколонь", горели неубранные штабеля леса на площади 0,5 га. В 12:50 (07:50 мск) был совершен повторный полет с группой парашютистов, обнаружено, что в условиях отсутствия ветра пожар увеличился по площади до 25 га. С борта самолета летчик-наблюдатель заметил в непосредственной близости от очага людей и моторную лодку на берегу. Сотрудники лесничества заявили в полицию о возможном умышленном поджоге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в безветренную погоду площадь возгорания не могла быстро увеличиться в 50 раз.

Дело Шеверды

10 июня 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. По версии следствия, он не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных рубок в государственном заказнике регионального значения "Туколонь". 6 июня 2019 года министр был задержан в аэропорту Шереметьево, в тот же день его доставили в Иркутск. 7 июня суд вынес решение об аресте Шеверды сроком на два месяца.

Незаконные вырубки ценной древесины в Туколони были обнаружены в марте 2018 года. Было возбуждено уголовное дело. Обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ст. 262 ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов") УК РФ, предъявлены экс-заместителю министра лесного комплекса Алексею Туги, который с февраля находился под арестом, в начале июня его отпустили под залог. Также обвинения предъявлены директору Казачинско-Ленского лесхоза и инженеру-лесопатологу Центра защиты леса Иркутской области. По версии следствия, фигуранты назначили и согласовали сплошные санитарные рубки в заказнике, хотя необходимости в них не было. На площади 120 га был вырублен здоровый, как полагает следствие, лес, ущерб составил около 748 млн рублей.