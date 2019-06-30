Вирусологи и сотрудники почты отправятся в зону паводка в Иркутской области

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Вирусологи отправятся в понедельник в зону наводнения в Иркутской области для оценки эпидемиологической ситуации, а сотрудники Почты России - для выдачи пенсий. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Завтра утром в район бедствия отправляются вирусологи для объективной оценки эпидситуации на месте, с собой у них необходимый запас препаратов. Кроме того, в районы бедствия вылетают специалисты Почты России, они будут выдавать пенсии", - проинформировали в пресс-службе.

Также с понедельника начнется оценка ущерба имуществу в пострадавших от стихии районах. Кроме того, ожидается прибытие делегации Министерства просвещения РФ. Ей предстоит рассмотреть возможность восстановления образовательных объектов.

В правительстве добавили, что продолжается формирование списков детей, которые будут отправлены на летний отдых из зон затопления. Минпросвещения предлагает послать часть ребят в оздоровительные лагеря соседних регионов - Красноярского края, Томской и Кемеровской областей. Остальные будут направлены в лагерь "Океан", а также в лагеря Иркутской области.

Паводки в регионе начались из-за проливных дождей, там действует режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Согласно информации регионального правительства, более 600 человек обратились за медицинской помощью.

По состоянию на утро воскресенья в 28 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными 1,7 тыс. домов, в которых живут 4,2 тыс. человек. Подтоплено пять участков автодорог. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек.