Минздрав направил специалистов в Иркутскую область для предотвращения вспышек заболеваний

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ направил профильных специалистов в зону паводка в Иркутской области для проведения профилактических мероприятий и предотвращения вспышек инфекционных заболеваний в регионе. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ведомства.

"В целях оказания организационно-методической помощи и контроля организации медицинского обеспечения населения в районах подтопления Иркутской области, включая реализацию профилактических мероприятий, направленных на предотвращение вспышек инфекционных заболеваний, в регион направлены: Леонид Шамов, заместитель директора всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава России; Владимир Городин, заслуженный врач Российской Федерации, заместитель директора по координации инфекционной службы ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии [и инфекционных заболеваний]" Минздрава России", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что медицинская помощь во всех населенных пунктах оказывается в полном объеме. Вопросы льготного лекарственного обеспечения взяты под особый контроль. "Санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, находится на контроле, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано", - добавили в министерстве.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, там действует режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. Позднее он поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить к борьбе с паводком армию.

По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Согласно информации регионального правительства, более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализировано 136 человек, из них 19 детей.