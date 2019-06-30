Уровень воды на подтопленных территориях в Иркутской области снижается

По последним данным МЧС РФ, в Иркутской области, где из-за сильных дождей 25 июня начался паводок, остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 4,2 тыс. человек, в 28 населенных пунктах. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Согласно информации регионального правительства, более 600 человек обратились за медицинской помощью.

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Вода начала уходить с подтопленных территорий в Иркутской области, в частности, спадает уровень воды в реке Ия в районе наиболее пострадавшего города Тулуна. На затопленных территориях продолжают работать спасатели, жителям пострадавших домов раздают гуманитарную помощь и первые компенсации, а помощь для них собирают в различных регионах России.

Ущерб сети дорог регионального значения в Иркутской области в связи с паводком предварительно оценивается в размере около 800 млн рублей, сельскохозяйственной отрасли региона - 300 млн рублей.

В ночь на воскресенье вода с подтопленных территорий, в частности, из сильно пострадавшего города Тулуна, где паводок затронул почти 900 домов, начала уходить. По данным городских властей, к 00:00 понедельника (19:00 мск) уровень воды в реке Ия в районе Тулуна снизился более чем на два метра, составив 11,57 м. Ряд населенных пунктов в регионе все еще находится под угрозой подтопления.

Прибытие президента

В ночь на воскресенье в аэропорту города Братска прошло совещание под руководством президента РФ Владимира Путина. Он поручил незамедлительно приступить к оценке степени повреждений жилых домов, объектов социальной сферы и инфраструктуры, пострадавших от паводка, и их восстановление, а также наладить полное информирование людей в районах, где бушует стихия, о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, продукты и медикаменты.

Также Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Ее возглавит вице-премьер Виталий Мутко. По итогам встречи он пообещал собрать ответственных лиц в Москве 3 июля и отчитаться о проделанной работе.

Всем миром

Экстренные службы продолжают работать в зоне подтопления. Жителям пострадавших территорий помогают спасатели Сибирского спасательного центра, Сибирского и Байкальского поисково-спасательных отрядов, аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Красноярскому краю - всего 210 человек.

Самолетом Ил-76 МЧС РФ в Иркутскую область доставлены наливные дамбы, спасательные лодки, палатки и одеяла, полученные со складов Росрезерва. Также доставлены выделенные Минздравом России средства иммунизации на 3500 человек, чтобы не допустить распространения инфекций на подтопленных территориях. К настоящему моменту в регионе сформированы пункты приема продуктов питания и вещей для пострадавших от подтопления в Иркутской области. Всего их 26, а также организованы 42 пункта временного размещения.

Участвуют в борьбе со стихией и военные. Так, подразделения механизированного хлебозавода доставлены авиацией Центрального военного округа (ЦВО) в зону паводка в Иркутской области.

Ранее в зону подтопления был направлен сводный отряд ЦВО, состоящий из инженеров, медиков и специалистов материально-технического обеспечения.

В воскресенье пострадавшим начали выплачивать единовременные компенсации, за которыми уже обратились более 3 тыс. человек. Средства на эти цели в размере 662 млн рублей были выделены из бюджета Российской Федерации, еще 318 млн рублей направили власти Иркутской области из бюджета региона.

Гуманитарная помощь

Для жителей пострадавших районов уже собраны три вагона с гуманитарной помощью - более 30 т продовольствия, питьевой воды, теплых вещей и бытовой химии. В воскресенье они отправились в пострадавшие города Тулун и Нижнеудинск.

Помогают пострадавшим и в других регионах. Так, Тульская область с 1 июля готова принять 100 детей из пострадавших районов Иркутской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Договоренности об этом были достигнуты 29 июня в телефонном разговоре губернатора Тульской области Алексея Дюмина с главой МЧС России Евгением Зиничевым.

"Губернатор отметил, что регион возьмет на себя все расходы, связанные с их транспортировкой и размещением. Кроме того, Алексей Дюмин доложил о готовности региона оказать помощь трем социальным объектам, пострадавшим от наводнения, в восстановлении материально-технической базы", - отметили в пресс-службе.

Готов принять детей Всероссийский детский центр "Орленок" (Краснодарский край), сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения, отметив, что уже неоднократно оказывали такую помощь регионам страны и зарубежья, пострадавшим от стихийных бедствий. По информации пресс-секретаря министра просвещения РФ Андрея Емельянова, также рассматривается возможность направления детей в лагеря "Океан" и "Артек".

Все региональные отделения "Единой России" в Сибирском федеральном округе также подключились к сбору гуманитарной помощи для жителей Иркутской области. Так, сбор гуманитарной помощи организован на базе исполкома отделения партии в Омской области, пункт приема будет работать в ежедневном режиме. "Мы приложим все усилия для того, чтобы ни одна семья, ни один человек не остались без внимания и помощи", - передает пресс-служба слова секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.

Работа в понедельник

В настоящее время готовятся к отправке в зону бедствия вирусологи и сотрудники Почты России, которые будут выплачивать пенсии жителям подтопленных территорий, не получающим выплаты на банковские карты. Они приступят к работе в понедельник.

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) сообщила, что занимается восстановлением электроснабжения на подтопленных территориях Иркутской области и планирует сформировать до 18 бригад с привлечением тяжелой техники, которые будут работать в точках, где подача электричества осложнена из-за паводка.

По данным пресс-службы правительства региона, с понедельника приступают к оценке ущерба рабочие группы, которым предстоит определить степень нанесенного вреда объектам имущества. Также прибывает делегация Министерства просвещения РФ. Им предстоит работа по оценке объектов образования на предмет их восстановления.