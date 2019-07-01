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Паводок в Иркутской области

В МЧС сообщили, что угрозы паводка Красноярску из-за подтоплений в Иркутской области нет

В результате ливневых дождей в конце июня произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Красноярску не грозит паводок из-за повышения уровня воды на востоке края и в Иркутской области, сообщил в понедельник журналистам заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников.

"В водохранилище достаточные запасы для приема паводков. Не ожидается каких-то угроз для Красноярска", - сказал он.

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и на западе Иркутской области в конце июня произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В городе Канске востоке Красноярского края были подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. В городе введен режим ЧС, из зоны подтопления эвакуированы 79 человек.

По словам Ветчинникова, в настоящее время наблюдается повышение уровня воды в реках в Абанском, Богучанском и Мотыгинских районах. Вода приходит с территории Иркутской области, но проблем с подтоплением в этих районах не ожидается, добавил он.

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РоссияИркутская областьКрасноярский крайПаводок в Иркутской области
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