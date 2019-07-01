Новосибирск не нашел подрядчика для подготовки территории строительства четвертого моста

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Аукцион на проведение комплекса строительно-монтажных работ по подготовке территории для строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске начальной стоимостью более 253 млн рублей признан несостоявшимся, на него не поступило ни одной заявки. Об этом сообщается в понедельник в материалах электронной площадки торгов "РТС Тендер".

"До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме <…> не поступило ни одной заявки <…>. В соответствии с ч.16 ст.66 <...> №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" электронный аукцион признается несостоявшимся", - говорится в протоколе.

Заказчиком работ выступало областное госучреждение "Мост", созданное правительством Новосибирской области в июне 2017 года для подготовки территории под строительство четвертого моста. Начальная цена контракта составила 253,3 млн рублей, источник финансирования - средства областного бюджета. Работы предполагалось провести в створе улицы Ипподромская в Новосибирске.

Тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных работ уже объявлялся ранее, тогда на него планировалось выделить около 350 млн рублей. После результатов проверки Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, которая выявила завышение цены сметы четвертого моста, тендер был отменен.

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега. Мост позволит значительно разгрузить существующие переправы. Его стоимость составит около 30 млрд рублей. Мост будет строиться с использованием средств частного инвестора, проезд по нему будет платным.