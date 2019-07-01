Военные помогут в обеспечении питьевой водой населения Иркутской области в зоне паводка

ТАСС, 1 июля. Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, на автомобилях "КамАЗ" с автоцистернами будут переброшены самолетами в Иркутскую область для оказания помощи населению в районе ЧС, сообщили в понедельник в пресс-службе округа.

"Сегодня колонну военной техники, состоящую из трех автоцистерн АЦПТ-10 и семи автоцистерн АЦПТ-5,6, а также полевой кухни, загрузят на военно-транспортный самолет Ил-76. Авиация доставит технику в Иркутскую область. Армейские водовозы помогут обеспечить население питьевой водой в зоне паводка", - сказали в пресс-службе.

Колонна техники уже выдвинулась на военный аэродром в Новосибирске.

В воскресенье, 30 июня, президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области. Ранее в регион направили военных инженеров со спецтехникой для доставки спасателей, грузов и продовольствия, а также эвакуации населения.

Ранее сообщалось, что в район ЧС направлено свыше 1300 военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.