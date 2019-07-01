Кузбасский фермер получил условный срок за хищение гранта в 11 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Суд приговорил фермера из города Топки Кемеровской области к четырем годам условно за хищение гранта в 11,1 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, мужчина отправил заявку на грант, где сообщил о намерениях развивать молочную ферму и приобрести сельскохозяйственную технику, чего делать не собирался. После получения гранта он отправлял властям ложные отчеты о целевом использовании государственных средств.

"Центральный районный суд г. Кемерово признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с возмещением ущерба, причиненного департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, в размере 11,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дело расследовалось по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).