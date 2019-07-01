В Рособрнадзоре сообщили, что единые госэкзамены в Иркутской области прошли по расписанию

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Единые государственные экзамены в Иркутской области, территории которой пострадали от паводка, прошли по расписанию. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

"В Иркутской области, пострадавшей из-за паводка, ЕГЭ прошел во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ). В одном из ППЭ экзамен был перенесен из-за погодных условий с пятницы, 28 июня, на резервный день 1 июля. В остальных ППЭ экзамены в резервные сроки прошли по расписанию", - сказали в пресс-службе. Резервные дни основного периода ЕГЭ проходили с 17 июня по 1 июля.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходил с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировались почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники текущего года.