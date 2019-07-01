ОНФ открыл горячую линию по вопросам помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) запустили горячую линию для координации усилий по оказанию помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения.

"Наши активисты организовали горячую линию, по которой можно получить консультацию о вещах и продуктах, которые необходимы для пострадавших, а также узнать о ближайших пунктах сбора помощи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ОНФ, звонки принимаются по номеру 8 (964) 732-59-39.

Ранее активисты ОНФ направили в пострадавший от паводка Тулун мотопомпы и пожарные рукава для откачки воды, передали продукты и предметы гигиены в Нижнеудинск.

По данным МЧС, на утро 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3 тыс. 296 домов, в которых проживают 9 тыс. 809 человек, в том числе 2 тыс. 681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3 тыс. 525 приусадебных участков. Из зоны бедствия эвакуирован 1 тыс. 161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Более 600 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы 136 человек, из них 19 детей.