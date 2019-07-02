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Паводок в Иркутской области

В зоне паводка в Иркутской области до 2,2 тыс. человек увеличена группировка сил

В ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано 349 единиц техники

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Группировка сил и техники в пострадавших от наводнения районах Иркутской области увеличена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 2,2 тыс. человек, 349 единиц техники, 86 плавсредств, 6 воздушных судов. От МЧС России - 412 человек, 58 единиц техники, 44 плавсредства, 3 воздушных судна", - сказали в министерстве.

В МЧС сообщили, что за сутки жителям пострадавших от наводнения районов Иркутской области было роздано 2,5 тонны гуманитарной помощи, в том числе 737 литров бутилированной воды.

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
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