В зоне паводка в Иркутской области до 2,2 тыс. человек увеличена группировка сил

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Группировка сил и техники в пострадавших от наводнения районах Иркутской области увеличена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 2,2 тыс. человек, 349 единиц техники, 86 плавсредств, 6 воздушных судов. От МЧС России - 412 человек, 58 единиц техники, 44 плавсредства, 3 воздушных судна", - сказали в министерстве.

В МЧС сообщили, что за сутки жителям пострадавших от наводнения районов Иркутской области было роздано 2,5 тонны гуманитарной помощи, в том числе 737 литров бутилированной воды.