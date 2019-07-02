Власти Приангарья заявили, что проблем с проводной и сотовой связью в регионе нет

ТАСС, 2 июля. Проводная и сотовая связь на подтопленных территориях в Иркутской области не нарушены. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Проводная и сотовая связь на территориях, которые подверглись затоплению, в основном, работает устойчиво. Во всех муниципальных образованиях Иркутской области, которые подверглись затоплению, восстановлена проводная связь ПАО "Ростелеком". Три пока бездействующих АТС - две в Тулунском районе, одна в Тайшетском - будут восстановлены после спада воды", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на председателя регионального правительства Руслана Болотова.

Аварий на магистральных кабелях междугородной и внутризоновой связи нет, добавили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МТС, перебоев со связью у абонентов МТС нет. "У нас оборудование не пострадало, все работает в штатном режиме", - сказала представитель пресс-службы МТС в Иркутской области Екатерина Киселева. У абонентов Теле2 связь также есть. "Голосовые сервисы и мобильный интернет клиентам-абонентам Теле2 в районах подтопления в Иркутской области предоставляется в штатном режиме", - сообщил ТАСС менеджер по работе со СМИ макрорегиона "Байкал и Дальний Восток" Теле2 Александр Хамицевич.

"Связь МегаФона в зоне подтопления в Иркутской области работает стабильно, - сообщила ТАСС в Дальневосточном филиале ПАО "МегаФон". - Для обеспечения качественной и надежной связи на территории пострадавших от паводка населенных пунктов специалисты компании оперативно провели необходимые работы, мобилизовав резервные емкости. В наиболее пострадавшем от паводка городе Тулун организовано покрытие радиосигналом с базовых станций, находящихся на возвышенностях, и абоненты имеют доступ к услугам связи". "В штатном режиме сеть МегаФон работает также в пострадавших от паводка населенных пунктах Нижнеудинского и Тайшетского районов", - добавили в пресс-службе.

Телевидение

В пресс-службе правительства Иркутской области отметили, что повреждений на объектах филиала ФГУП "РТРС" "Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр" также нет. "Телевизионный сигнал временно отсутствует в населенных пунктах Алыгжер - Нижнеудинского, Новобалтурина - Чунского, Венгерка - Тайшетского районов в связи с отключением электроэнергии", - пояснили в правительстве.

На сегодня сформированы бригады связистов, они приступили к обследованию линейно-кабельных сооружений и формированию планов аварийно-восстановительных работ (АВР) в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском районах. Решаются вопросы восстановления электропитания, установки переносных дизель-генераторов, где это возможно. "В ряде населенных пунктов проведение АВР станет возможным только после восстановления автотранспортного сообщения с ними", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.