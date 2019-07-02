В Кузбассе к 16 и 15 годам колонии приговорили опекунов, истязавших детей

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Мысковский городской суд Кемеровской области приговорил опекунов, истязавших и убивших двух детей, к 16 и 15 годам лишения свободы, сообщается во вторник на сайте областной прокуратуры.

Судебное рассмотрение длилось с января 2018 года. Установлено, что супруги систематически избивали взятых из детского дома-интерната двух несовершеннолетних, незаконно лишали их свободы и избивали, в результате чего они умерли. Труп одного ребенка опекуны сожги, а тело второго утопили.

"Мысковский городской суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ ("Неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних"), пунктами "а, г, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы") и по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лиц, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, в отношении двух лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших")", - говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима, его жену - к 15 годам колонии общего режима. Подсудимый признал вину частично, его жена не признала себя виновной ни по одному из преступлений.