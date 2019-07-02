Площадь пожаров в Иркутской области выросла за сутки вдвое

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Иркутской области достигла 11 831 га, сообщается во вторник на сайте правительства Иркутской области.

"Действуют 26 очагов <…> Общая площадь очагов составляет 9803 га, покрытых лесом, 1182 непокрытых лесом га и 846 нелесных га. В зоне космического мониторинга на территории Мамско-Чуйского района находится один природных пожар площадью 63 га", - говорится в сообщении.

По данным властей, в регионе сейчас действуют пять пожаров в Усть-Илимском районе, по четыре - в Чунском и Мамско-Чуйской районах, три - в Киренском, по два - в Жигаловском, Катангском, Бодайбинском, Казачинско-Ленском, по одному - в Тайшетском и Нижнеилимском районах.

Ранее сообщалось, что на 1 июля общая площадь очагов составляла 5 189 га, покрытых лесом, и 596 нелесных гектара, а так же в зоне космического мониторинга на территории Мамско-Чуйского района находился один природных пожар площадью 63 га.

По данным сайта федеральной Авиалесоохраны, 2 июня на 00:00 по мск на территории Иркутской области действовало 32 пожара на землях лесного фонда площадью 12 814 га, 1 июля на 00:00 - 27 пожаров на землях лесного фонда площадью 7 261 га.

Также со 2 июля в 14 лесничествах Иркутской области введено ограничение на посещение и въезд в леса автотранспорта в связи с установлением 4 и 5 классов пожарной опасности. Ограничение ввели для Бирюсинского, Бодайбинского, Жигаловского, Илимского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамского, Нижнеилимского, Падунского, Северного, Тайшетского, Усть-Кутского и Чунского лесничеств. Запрещено проведение любых видов пожароопасных работ. Лесные дороги прекроют шлагбаумами и создадут контрольно-пропускные пункты.