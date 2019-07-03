{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД открыло горячую линию в связи с паводком в городе Канск Красноярского края

Граждане смогут обратиться по телефону 8 (39161) 42-038

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. МВД открыло горячую линию для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка в городе Канск в Красноярском крае. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы межмуниципального отдела (МО) МВД России "Канский".

На эту тему

"МО МВД России "Канский" открыл горячую линию для оказания правовой помощи местным жителям, пострадавшим от паводка. По телефону горячей линии 8 (39161) 42-038 граждане могут обращаться с вопросами, относящимися к деятельности правоохранительного ведомства. Все обращения пострадавших от половодья горожан будут рассматриваться в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что ГИБДД и подразделения по вопросам миграции выделят дополнительные силы и средства для оперативного восстановления утраченных или поврежденных документов в результате наводнения.

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. В городе введен режим ЧС. Губернатор края Александр Усс сообщил, что пострадало имущество около 300 человек.

Теги
РоссияКрасноярский край
Житель Красноярска ранил мужчину из ружья из-за громкой музыки
Инцидент произошел в дачном массиве на окраине города
Читать полностью