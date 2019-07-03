МВД открыло горячую линию в связи с паводком в городе Канск Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. МВД открыло горячую линию для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка в городе Канск в Красноярском крае. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы межмуниципального отдела (МО) МВД России "Канский".

"МО МВД России "Канский" открыл горячую линию для оказания правовой помощи местным жителям, пострадавшим от паводка. По телефону горячей линии 8 (39161) 42-038 граждане могут обращаться с вопросами, относящимися к деятельности правоохранительного ведомства. Все обращения пострадавших от половодья горожан будут рассматриваться в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что ГИБДД и подразделения по вопросам миграции выделят дополнительные силы и средства для оперативного восстановления утраченных или поврежденных документов в результате наводнения.

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. В городе введен режим ЧС. Губернатор края Александр Усс сообщил, что пострадало имущество около 300 человек.