Житель Красноярска ранил мужчину из ружья из-за громкой музыки

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Красноярска, который устроил стрельбу в частном секторе по шумной компании. Об этом в среду ТАСС сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

По информации собеседника агентства, инцидент произошел в минувшие выходные в дачном массиве на окраине города. 54-летний мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья по компании людей, которая слушала на отдыхе музыку.

"В отношении его возбуждено уголовное дело по части первой статьи 213 ("Хулиганство"). Один человек получил незначительное ранение", - сообщили в главке МВД. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

По предварительным данным, стрелок не собирался попасть в кого-либо, однако пуля срикошетила, и его оппонент в споре получил ранение в локоть.