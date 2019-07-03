Прокуратура: власти иркутского города Зима рано сняли режим ЧС из-за паводка

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области внесла представление мэру Зиминского городского муниципального образования из-за преждевременного снятия режима ЧС, сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

"В адрес мэра Зиминского городского муниципального образования внесено представление об устранении нарушений закона по факту преждевременного снятия режима ЧС", - говорится в сообщении. Также надзорное ведомство предостерегло председателя комитета по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования о необходимости выполнить противоэпидемические мероприятия перед размещением детей в летнем лагере "Тихоокеанец".

Опрос Зиминской межрайонной прокуратурой граждан показал, что проблем с деятельностью социальных объектов, с питьевой водой и электричеством нет, как и претензий по работе комиссии, обследующей жилые дома для подсчета ущерба от паводка. Вопрос жителей улицы Набережная из села Покровка Зиминского района об укреплении береговой линии реки, обрушившейся во время паводка, специалисты прокуратуры переадресовали в органы местного самоуправления.

По последним данным МЧС, в результате паводка, начавшегося в Иркутской области в конце июня, погибли 18 человек, судьба восьмерых пока остается неизвестной. 201 человек был госпитализирован, амбулаторно помощь оказана 1102 пострадавшим.

По состоянию на утро 3 июля, по данным МЧС, в Иркутской области остаются подтопленными 31 населенный пункт, 3426 жилых дома, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 детей, 5 социально-значимых объектов, 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов.