В красноярском селе растет уровень воды в реке Бирюса

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Почти 60 человек эвакуированы из зоны подтопления в селе Покатаево Абанского района Красноярского края, где повышается уровень воды в реке Бирюса, сообщило в среду ГУ МЧС по региону.

Из-за проливных дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды на реках Кан, Бирюса, Тасеева, Усолка, Агул, Уда. Из-за повышения уровня воды в Бирюсе в Абанском районе Красноярского края затопило участок трассы Канск - Абан - Богучаны - Пея, движение по дороге перекрыто.

"Идет повышение уровня воды в другом районе края - населенном пункте Покатаево Абанского района, на реке Бирюса. <...> В превентивных целях из 22 жилых домов отселено 57 человек, из них 14 детей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Все эвакуированные жители размещены у родственников.

По данным МЧС, на утро среды уровень воды в реке составляет 480 см при критическом в 450 см.

Покатаево находится на левом берегу реки Бирюса. В нем живут более 500 человек.