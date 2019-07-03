Насосы для очистных у озера Шира в Хакасии закупят к концу июля

ТАСС, 3 июля. Аварийные насосы очистных сооружений в поселке Жемчужный на берегу озера Шира (Хакасия) закупят в течение месяца, для этого из резервного фонда республики выделено около 5 млн рублей. Об этом в среду сообщила ТАСС начальник управления пресс-службы и информации главы региона Ирина Емельянова.

Ранее сообщалось, что из-за аварийной поломки одного из двух насосов на очистных сооружениях в конце июня возникла угроза попадания сточных вод в озеро Шира. Был введен режим ЧС.

"Был произведен ремонт насосов, но так как они изношены, принято решение закупить новые. Они поступят в течение месяца. Для этого из резервного фонда республики выделено 4,8 млн рублей", - сообщила Емельянова, добавив, в поселке продолжает действовать режим ЧС.

По данным местных СМИ, в поселке Жемчужном проблемы с очистными сооружениями возникают не впервые - зимой из-за поломки насосов перемерз напорный коллектор, на котором произошли прорывы со стоком вод в озеро Шира.

В поселке проживают около 800 человек, он находится на берегу крупного озера Шира. Водоем и прилегающая к нему территория являются региональным курортом. Считается, что вода из озера хорошо подходит для лечения болезней органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний. На берегу озера расположен ряд санаториев.