На востоке Красноярского края закрыты из-за подтопления еще две автодороги

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Автодороги Октябрьский - Чунояр - Осиновый Мыс - Такучет в Богучанском районе и Абан - Почет в Абанском районе Красноярского края закрыты для движения из-за подтопления. Об этом в среду говорится в сообщении управления автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Из-за проливных дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды на реках Кан, Бирюса, Тасеева, Усолка, Агул, Уда. Из-за повышения уровня воды в Бирюсе в Абанском районе Красноярского края затопило участок трассы Канск - Абан - Богучаны - Пея, движение по дороге перекрыто.

"В связи с резким повышением уровня воды в реке Хожо Богучанского района на проезжей части автомобильной дороги Октябрьский - Чунояр - Осиновый Мыс - Такучет образовались переливы (до 50 см глубиной). С 3 июля движение на участке с 1,5 по 1,8 км закрыто для всех видов транспорта. Сообщение с населенными пунктами Октябрьский и Малеево осуществляется по железнодорожным путям", - говорится в сообщении.

Также из-за подъема уровня воды в реке Бирюса подтоплены дорога Абан - Почет. Глубина подтопления на 69 километре достигает 50 см. Участок закрыт для движения транспорта.

Ранее сообщалось, что из-за разлива Бирюсы подтоплено село Покатеево, где эвакуированы 57 человек. В селе Хандальск, расположенном ниже по течению, где проживает более 200 человек, в случае подъема воды возможно подтопление пяти домов, в поселке Почет (около 1 тыс. жителей) началось подтопление огородов.