В Канске восстановлено электроснабжение

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Транспортное сообщение, а также подача электричества возобновлены в пострадавшей от паводка части города Канска в Красноярском крае. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Первоочередной задачей является восстановление всей инфраструктуры. На данный момент во все жилые и дачные дома подано электричество, восстановлено дорожное сообщение. В дальнейшем будет проведен разбор ситуации и будут выявлены причины возникновения этого происшествия", - привела пресс-служба слова вице-премьера региона Анатолия Цыкалова.

Ситуация в городе стабилизировалась, уровень воды в реке Кан постоянно снижается. Специалисты откачивают воду с придомовых территорий и из подвальных помещений, восстанавливают поврежденную городскую инфраструктуру.

"Сейчас, когда вода ушла, в городе начали работу группы по оценке ущерба домам, инфраструктуре, социальным объектам", - сказал Цыкалов.

По его словам, необходимо сформировать списки жильцов, пострадавших от подтоплений, для назначения социальных выплат.

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. В городе введен режим ЧС, губернатор края Александр Усс сообщил, что пострадало имущество около 300 человек.