Почти 40 человек эвакуированы из-за паводка в Богучанском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 4 июля. /ТАСС/. Власти эвакуировали из-за паводка 37 человек в сельсовете Октябрьский, куда входят одноименный поселок и деревня Малеево, в Богучанском районе Красноярского края. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте администрации района.

В среду началось подтопление этих населенных пунктов из-за повышения уровня воды в реках Хожо и Чуна. Автодорога Октябрьский - Чунояр - Осиновый Мыс - Такучет закрыта для движения. Связь с Октябрьским и Малеево осуществляется по железнодорожным путям.

"Эвакуировали 37 человек, 12 из них поселились в пункте временного размещения [в детском саду в поселке Октябрьский], остальные разошлись по родственникам. Экстренно предпринятые меры по эвакуации позволили спасти жизни людей. Вода продолжает прибывать", - говорится в сообщении.

В Октябрьском проживает около шести тысяч человек, в Малеево - около 150 человек.

В Абанском районе края, где паводок также топит населенные пункты, в селах Покатеево и Хандальск ситуация начала стабилизироваться, сообщил ТАСС глава района Анатолий Анпилогов. В Покатеево уровень воды снизился на 60 см, подтопленными остаются один дом и 18 приусадебных участков. В то же время в поселке Почет, где живет одна тысяча человек, вода за ночь поднялась на 60 см и достигла отметки в 5,9 метра. "Подтоплена одна усадьба, хозяин пока отказывается от эвакуации", - сказал глава района.

Ситуация с паводком

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, по состоянию на утром четверга в Канском, Абанском, Богучанском районах подтоплено более 100 приусадебных территорий и более 70 дачных участков. Социально-значимых объектов на подтопленных территориях нет. Во всех населенных пунктах подготовлены девять пунктов временного размещения на четыре тысячи мест. На месте работают и несут дежурство 208 человек, 75 единиц техники, в том числе 23 плавсредства.