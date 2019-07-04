Экс-главу томского ГУ МЧС приговорили к семи годам колонии

ТОМСК, 4 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Томска приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего начальника ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна, обвиняемого в получении взятки в размере 300 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать обвиняемого виновным и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - озвучил решение судья. Он добавил, что также суд приговаривает его к штрафу в размере 0,9 млн рублей и лишению звания генерал-майора внутренней службы.

В ходе судебного заседания Бегун свою вину не признал и заявил, что дело в отношении него было сфабриковано. По словам адвоката, сторона защиты намерена обжаловать приговор в суде вышестоящей инстанции.

Ранее СК на основании материалов регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело в отношении Бегуна, который был задержан в июле 2018 года в момент получения взятки в 300 тыс. рублей. Ему было предъявлено обвинение во взятке (ст. 290 УК РФ). Позже в отношении него сотрудники управления ФСБ также возбудили дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Как установлено судом, Бегун дал указание своему подчиненному незаконно изыскать деньги у подконтрольных томскому ГУ МЧС коммерческих организаций, чтобы помочь оплатить услуги адвокатов для кузбасских сотрудников МЧС, проходящих обвиняемыми по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Впоследствии для изыскания средств за взятку в 300 тыс. рублей он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю лицензии на осуществление деятельности, несмотря на отсутствие у компании необходимого для этого оборудования.