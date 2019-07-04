Дополнительную партию вакцин направят в зону паводка в Иркутской области

ТАСС, 4 июля. Дополнительная поставка 16 тыс. доз вакцины от гепатита А, а также препаратов, необходимых для полной вакцинации людей в подтопленных районах, ожидается в пострадавшие от паводка районы Иркутской области, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Иркутской области на своей странице в социальной сети Facebook.

"Решен вопрос о дополнительной поставке иммунобиологических препаратов из резервного фонда. Из Росрезерва в ближайшее время в регион поступит 11 000 доз вакцины против гепатита А, а также 5 000 доз вакцины против гепатита А от производителя", - говорится в сообщении.

Помимо того, в Иркутскую область доставят вакцину против дифтерии Зонне и интести-бактериофаг, который применяется для лечения и профилактики заболеваний, вызванных стафилококками, стрептококками, синегнойной и кишечной палочкой. Они необходимы для завершения вакцинации и фагирования (аналог вакцинации при кишечных инфекциях - прим. ТАСС) всех подлежащих в зоне бедствия.

Отмечается, что в зоне ЧС работают 44 прививочные бригады. Вакцинацию от гепатита А прошли 14,8 тыс. человек, против дизентерии Зонне - 2 тыс. Фагирование прошли 3,6 тыс. человек. Бригады медицинских работников проходят подворовые обходы, уже проведено 6,7 тыс. обходов.

Вертолеты за 14 авиационных рейсов эвакуировали 39 пациентов, трех из них - на борту вертолета Ми-8АМТ, оснащенного реанимационным модулем. В пострадавшие от паводка территории доставлено более трех тонн медгруза.

По данным МЧС, с 25 июня в шести районах Иркутской области произошло подтопление в 98 населенных пунктах. На утро четверга в Иркутской области в 16 населенных пунктах остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.