Ликвидирующая паводок в Иркутской области группировка выросла до 3,5 тыс. человек

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Группировка сил и средств, участвующих в ликвидации последствий паводка в Иркутской области, составила 3,5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Группировка сил и средств, ликвидирующая последствия ЧС в Иркутской области, составляет 3513 человек, на вооружении которых - 577 единиц техники, 81 плавсредство", - сказали в ведомстве.

Ранее глава МЧС сообщал о 2,8 тыс. человек, 462 единицах техники, 83 плавсредствах и шести воздушных судах. В состав группировки входят также представители всех силовых структур и других министерств и ведомств.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области на утро четверга, в 16 населенных пунктах региона остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.