"Россети Сибирь": график текущих платежей за электроэнергию в Хакасии исполнен наполовину

ТАСС, 4 июля. График текущих платежей за потребленную электроэнергию коммунальными предприятиями Хакасии перед компанией "Россети Сибирь" не выполняется полностью. На данный момент внесена лишь половина суммы по ним, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В республике ранее сложилась кризисная ситуация в сфере жилищно- коммунального хозяйства (ЖКХ). Просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ перед "Россетями" за электроэнергию составляла порядка 500 млн рублей. В апреле компания планировала ввести ограничения электроснабжения коммунальных предприятий, но после вмешательства полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло отказалась от этого. Тогда был составлен график платежей за текущее потребления электроэнергии.

"По состоянию на сегодняшний день объем задолженности предприятий ЖКХ за электроэнергию составляет 526 млн рублей, прирост за июнь составил 25 млн рублей. График погашения текущих обязательств по платежам, поступивший после совещания с полпредом президента РФ в СФО Сергеем Меняйло, был исполнен лишь наполовину", - сказали в компании.

В компании подчеркнули, что энергетики полностью обеспечивают потребителей электроэнергией и готовят электросетевой комплекс к зиме. Каждый конкретный случай, касающийся задолженности коммунальщиков, компания обсуждает с властями муниципалитетов, подчеркнули в "Россетях".

"Россети Сибирь" (МРСК Сибири) осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. километров. С 1 апреля 2018 года "Хакасэнерго" (входит в структуру компании "МРСК Сибири") выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии.