Прокуратура передаст СК для проверки данные о возможном злоупотреблении главы Нижнеудинска

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области направит в СК информацию для проведения проверки по сообщениям СМИ о том, что коммунальные службы в пережившем подтопление городе Нижнеудинске Иркутской области в первую очередь устраняли последствия паводка в доме главы района Сергея Худоногова, сообщила ТАСС в четверг старший помощник прокурора Иркутской области Ирина Щербакова.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" было размещено видео, на котором сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа в Нижнеудинске. В пояснениях к видео говорится, что это дом главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, работы там ведутся в первоочередном порядке, в то время как простым горожанам никто не помогает.

"В рамках мониторинга СМИ мы это [сообщение о расчистке территории коттеджа] зафиксировали. Прокурор составил рапорт и в скором времени направит его в СК для проведения проверки по признакам злоупотребления полномочиями", - сказала Щербакова.

Сам Худоногов сообщил ТАСС, что проживает в квартире, коттеджа у него никогда не было, а все сказанное в видеоролике является вымыслом. "У меня в этом районе находится огородный участок обыкновенный и стоит маленькая избушка - баня, грубо говоря. У меня там нечего ни закачивать, ни выкачивать", - сказал он.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области на утро четверга, в 16 населенных пунктах региона остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, в регионе введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.